 

В Норвегии арестован предполагаемый российский шпион

18.08.2020, 15:15, Новости дня

Норвежские спецслужбы арестовали в субботу в Осло гражданина Норвегии, обвинив его в передаче информации иностранной державе.

Обвинительное заключение основано на встречах подозреваемого с сотрудниками российской разведки, сообщило информагентство NTB со ссылкой на представителя полиции.

Арестованный, сотрудник классификационной фирмы DNV GL AS, отверг выдвинутые против него обвинения, сообщил адвокат, согласно информагентству.

«Его обвиняют в передаче иностранному государству информации, способной нанести ущерб основным национальным интересам», – сообщила в своем Твиттере Служба безопасности полиции Норвегии.



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