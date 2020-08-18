Президент Мексики готов опробовать российскую вакцину от COVID-19

18.08.2020, 15:15, Новости дня

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов стать одним из первых добровольцев, опробовавших на себе российскую вакцину от коронавируса, если она окажется эффективной.

Решение Москвы одобрить вакцину и произвести первые партии менее чем через два месяца после начала испытаний на человеке, вызвало тревоги у некоторых ученых, считающих, что только 10 процентов клинических испытаний оказываются успешными.

«Я буду первым, кому сделают прививку», – заявил Лопес Обрадор на регулярной утренней пресс-конференции.

Правительство Мексики сообщило, что в стране зарегистрировано более 522 тысяч случаев коронавируса, около 57 тысяч человек скончались.