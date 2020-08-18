Мятежники в Мали захватили генштаб

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18.08.2020, 15:08, Новости дня

В Мали вооруженные мятежники захватили генеральный штаб вооруженных сил страны, сообщают местные информационные порталы.

Штаб Мали взяли под контроль военные из нацгвардии страны во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bamada.

Во вторник сообщалось, что в Мали ряд министров и высокопоставленных офицеров арестованы мятежниками. На данный момент они вывезены в неизвестном направлении.

В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, поднявшие мятеж, направляются в столицу Бамако.



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