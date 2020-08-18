Учёные: Многозадачность можно развивать

18.08.2020, 14:53, Разное

Многозадачность можно развивать с помощью специальных упражнений. К такому выводу пришли учёные после проведения исследования.

Для новой научной работы специалисты выбрали 100 человек, которых поделили на две группы. Первая часть добровольцев должна была надавливать средним и указательным пальцем одной руки на кнопку в зависимости от того, какую фигуру они видят на экране, а второй делать то же самое, но со звуками. При этом следующая группа участников проходила более простое задание. Оно не требовало одновременного выполнения нескольких задач.

Пока добровольцы делали упражнения, учёные выполняли сканирование при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. Эксперимент длился неделю.

Авторы научной работы установили связи между внешним слоем мозга и более глубокими его структурами, после чего они сделали следующий вывод: скорость обмена данными, который происходит между ними, урезает потенциал мультизадачности. Тем не менее, эту способность можно развивать. Так, неделя практических занятий продемонстрировала: участники начали более быстро и легко проходить поставленные перед ними задачи из-за того, что у них ускорилось соединение между неокортексом и стриатумом.