В России для зрителей после долгого простоя открываются цирки

18.08.2020, 14:53, Разное

В РФ цирки готовятся открыться для зрителей после долгого простоя, связанного с пандемией коронавируса. Первыми свои двери распахнут частные организации. Что касается государственных, то представление «Девочка и слон» пройдет в Сочи, также откроется Цирк на проспекте Вернадского в Москве.

На сегодняшний день пока однозначно не решен вопрос о целесообразности открытия цирков. Требования следующие: неполная заполняемость залов, рассадка зрителей в шахматном порядке, возможно, запретят продавать сувениры в холлах. Все это не позволит организациям получить прибыль.

Задачей «Росгосцирка» является стать самоокупаемым, то есть, зарабатывать деньги. Такого мнения придерживается топ-менеджер Татьяна Бушкова. Однако на первом месте все равно находятся зрители, тем более что ими преимущественно являются дети.

Татьяна Владимировна Бушкова – специалист в области управления цирковыми объектами. Она работает на повышение эффективности деятельности крупных развлекательных организаций для детей, занимает пост заместителя гендиректора ФКП «Росгосцирк». В индустрии Бушкова работает уже 17 лет, из них 13 – в цирковой отрасли.

В 2011 году Татьяну Бушкову пригласили на V Всемирного фестиваля циркового искусства. Она внедряла современные технологии в сегменты, где цирк существенно отставал от наилучших практик. После завершения международного проекта директор «Росгосцирка» Александр Калмыков предложил Бушковой возглавить государственный цирк в Туле.

В организации была проведена реформа с целью повышения эффективности работы. В тульском цирке запретили реализацию билетов по специальным книжкам. Вместо этого появилась продажа с использованием ПО. Также Бушкова изменила подход к рекламной деятельности, запустила ряд социальных программ.

В 2013 году Бушкова решила сосредоточиться на проектной и международной деятельности. Она занималась популяризацией циркового искусства, находясь на посту главы ООО «Международная цирковая компания». Центральным проектом стала акция «Цирк детям села», которая действовала для малышей, проживающих в отдаленных населенных пунктах на Алтае. Кроме того, был реализован проект «Цирк больших зверей в Сокольниках», поэтому москвичи и гости столицы получили очень яркие впечатления после просмотра представлений. Чтобы развить тему международного сотрудничества, топ-менеджер организовала гастроли Владислава Гончарова с программой «Один среди львов». Выступления заслеженного дрессировщика проходили, в том числе в Китае.

В 2016 году уже новый директор «Росгосцирка» пригласил Бушкову поработать в его команде. Сначала она заняла пост главы филиала «Цирк-сервис». Спустя три года ее назначили замдиректора. Находясь на этой должности, Бушкова начала контролировать работу буфетов, продажу билетов и сувенирной продукции. Она решала вопросы оптимизации проводимой финансово-хозяйственной деятельности филиалов.

В период пандемии коронавируса Бушкову назначили заместителем гендиректора «Росгосцирка» по коммерческой деятельности. Находясь на изоляции, топ-менеджер разработала новую соцпрограмму, получившую название «Всероссийский день первоклассника». Также она занималась реализаций поручений президента РФ по развитию и повышению доступности циркового искусства.