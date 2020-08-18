 

«Трачу минимум миллион рублей в месяц»: Анна Калашникова рассказала о своих расходах

18.08.2020, 14:53, Разное

Анна Калашникова призналась, какую сумму тратит на ребенка, дом, уход за собой. Артистке приходится расходовать минимум миллион рублей в месяц, хотя ранее она могла жить и на меньшие средства.
У артистки всегда много забот не только о себе или работе, также нужно думать о ребенке, обслуживающем персонале, доме. Она призналась, что львиная доля денег уходит на внешность, так как нужно ходить в салоны, делать процедуры по уходу за лицом, волосами, телом, заниматься фитнесом и в тренажерном зале. Часто артисты приходят к соглашению о бартере за рекламу, но все равно доплачивать необходимо.

Также у Анны Калашниковой имеется большой штат сотрудников. Необходимо платить зарплату пиарщикам, водителям. Также много денег уходит на няню, уборку дома, коммунальные услуги, налоги. Вокалистка признается, что в месяц у нее растрачивается миллион рублей, но когда не было малыша, недвижимости и автомобиля, она жила и на меньшие деньги.



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