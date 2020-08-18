Соловьев установил личность показавшего гениталии белоруса

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18.08.2020, 14:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев раскрыл личность мужчины, который в прямом эфире представился белорусским рабочим БелАЗа и показал гениталии.

В беседе с «Подъемом» Соловьев рассказал, что гость передачи на самом деле имеет другой род деятельности. 

«Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки», – отметил ведущий. 

По его словам, мужчина «страдает очевидным эксгибиционизмом» и является «несчастным больным человеком, сильно переживающим из-за того, что мужское достоинство его не удалось».

Соловьев посоветовал гостю эфира помазать гениталии зеленкой и пояснил, что в прямой трансляции «все бывает». «Осень близка, коронавирус давит на мозги», – добавил он.

Ведущий заметил, что из-за многолетней работы на телевидении привык к неожиданностям.

«Когда радио, иногда звонят, матерятся, здесь появились технологически более продвинутые возможности, теперь можно что-то продемонстрировать. Ну такой, видно, язык оппозиции. Так они себя видят, так они себя ощущают. Несчастные люди», – добавил Соловьев. 

Ранее в эфире программы Соловьева на YouTube ведущий вывел на связь мужчину, который представился рабочим белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Соловьев поприветствовал его и спросил о последних событиях в республике. Вскоре после этого мужчина повернул свою камеру и показал телеведущему гениталии.



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