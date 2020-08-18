 

Литва задумалась о введении санкций против Минска без поддержки ЕС

18.08.2020, 14:48, Новости дня

Литва рассматривает вариант введения санкций в отношении должностных лиц Белоруссии, которые могут быть связаны со сложившейся ситуацией в республике на региональном уровне, если их не удастся утвердить на уровне Евросоюза, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Литовские дипломаты прилагают усилия к тому, чтобы эти санкции были применены на уровне ЕС. Если не удастся договориться на глобальном уровне, придется сделать второй шаг по сплочению [для введения санкций] ближайших союзников, соседних государств», – передает ТАСС слова главы правительства.

Он также отметил, что считает нужным применить персональные санкции к широкому кругу лиц.

«Это может быть сделано начиная с высшего руководителя до тех, кто фальсифицировал результаты выборов, давал указания и приказы по применению силы к протестующим», – добавил он.

На данный момент ожидается, что решение о санкциях будет принято в среду на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне глав государств.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске. 

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты

07.08 / В результате авиакатастрофы в Индии погибло 16 человек

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

04.08 / «Исайас» вновь усилился до уровня урагана перед выходом на берег

16.07 / “Слугу народа” на выборах мэра Киева, скорее всего, будет представлять Верещук – СМИ

15.07 / Общество: РФ срочно нужен новый закон для защиты детей

23.07 / Хабаровск – Москва: мнение американских экспертов

11.08 / В Донбассе появился «язык войны»

11.07 / США установили очередной рекорд по росту коронавируса в сутки

03.07 / Арестована Гислейн Максвелл – сообщница Джеффри Эпштейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска