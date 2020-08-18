Радзюкевич прокомментировал слухи о большом гонораре для Добронравова из бюджета

18.08.2020, 14:23, Разное

По словам Радзюкевича, Театр сатиры – это государственное учреждение,

в бюджетных структурах неприлично большие гонорары невозможны. “Существует

планка, выше которой не получишь”, – подчеркнула звезда скетч-шоу “6 кадров”.

Радзюкевич признался, что всегда советовал Добронравову беречь

себя. Федор слишком много работал, и в какой-то момент из-за нагрузок его начало подводить здоровье. Эдуард подчеркнул, что за 16 лет в труппе театра на Триумфальной

площади его друг сыграл в 16 великолепных постановках, что достаточно много для

артиста.

“Мы все любим трудиться, и если чувствуем востребованность, мало кто

может отказаться”, – оправдал трудоголика Добронравова Радзюкевич.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 7 Июл 2020 в 11:27 PDT

Напомним, в конце июня СМИ сообщили об уходе Федора Добронравова из Театра сатиры. Отмечалось, что руководство заведения просило

артиста отказаться от проектов на стороне: труппе было сложно подстраиваться под расписание звезды. Якобы взамен работодатель

предложил Добронравову зарплату в размере миллиона рублей в месяц. Артист от новых

условий отказался. В итоге в театре решили оплачивать знаменитости только

фактически отработанные дни. Новые условия не подошли Федору Добронравову, он

уволился.

Стоит отметить, что артист эти слухи не комментирует.

Уход из Театра сатиры актер объясняет банальной усталостью.