 

Китай подготовил конкурента российской вакцины от COVID-19

18.08.2020, 14:23, Разное

Глава китайской фармацевтической госкорпорации Лю Цзинчжэнь заявил, что ученые приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19. Он проходит на международном уровне. Цзинчжэнь надеется, что начать производство препарата можно будет уже в декабре.

Китайскую вакцину испытывают с конца апреля. Ученые успешно провели тесты на грызунах, обезьянах и группе добровольцев. Не исключено, что на третьем этапе препарат протестируют в том числе на россиянах, сообщает URA.ru.



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