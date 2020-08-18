Врач-диетолог раскрыла секрет стройности француженок

18.08.2020, 14:17, Разное

Секрет французских женщин раскрыла врач-диетолог Джейн Кларк. По ее мнению, чтобы сохранить стройность, нужно не только есть правильную пищу.

Давно известно, что французские девушки и женщины отличаются красотой и стройностью. Принято считать, что причиной тому является диета с большим количеством овощей, фруктов, зелени и морепродуктов. Однако врач-диетолог Джейн Кларк нашла еще одну разгадку секрета формы дам этой европейской страны.

По ее мнению, лишние килограммы не накапливаются, если не только соблюдать диету, но и правильно подходить к самому процессу принятия пищи. Динамичный ритм жизни приводит к недостатку времени, из-за чего многие перекусывают на бегу. Однако такой способ приводит к накоплению в организме жиров, что влияет и на фигуру.

Чтобы избежать негативного влияния на организм, необходимо подходить к питанию иначе, стараясь наслаждаться каждым блюдом. Французская кухня отличается тонким вкусом и его разнообразием. Это также влияет на процесс получения удовольствия от продуктов. Диетолог уверена, что изящности фигуры можно достичь, если есть, не торопясь, тщательно пережевывая пищу. Так человек меньше переедает, растягивая прием пищи, и делая паузы между каждым укусом. Кроме того, по данным «Национальных новостей», такая методика делает дам счастливее, улучшает настроение и избавляет от стрессов.