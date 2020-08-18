В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

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18.08.2020, 14:14, Новости дня

В Сети появились свежие рендеры нового южнокорейского кроссовера Hyundai Tucson.

Данный автомобиль в актуальной генерации доступен в продаже в течение последних 5 лет, тогда как лишь к 2018 году презентовали рестайлинговую модификацию кроссовера.  В свою очередь, будущий экземпляр Hyundai Tucson будет основан на концептуальной модели Hyundai Vision T, которая поделится элементами дизайна. Отличить новинку можно по решетке радиатора, головной оптике, а также стильным задним фонарям.

Также боковые части кузова повторяют концепт Hyundai Vision T, который обладает уникальным дизайном. Инсайдеры прогнозируют, что под капотом кроссовера установят 2,5-литровый бензиновый мотор на 194 л.с. мощности. Официальная премьера новинки состоится до конца нынешнего года.



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