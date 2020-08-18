Стартовали продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

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18.08.2020, 14:14, Новости дня

Кроссовер Renault Duster 2010 модельного года до настоящего времени доступен исключительно на индийском и российском рынке.

Однако следует отметить, что в Индии до сих пор продается первое исполнение паркетника, однако для него предусмотрели более усовершенствованный силовой агрегат. Речь идет о моторе на 1,5 литра с мощностью 156 л.с. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией, тогда как речи о применении полного привода здесь не ведется.

Также нужно отметить, что кроссовер Renault Duster получил модернизированную решетку радиатора, новые бамперы, рейлинги на крыше и ряд других мелких изменений. В салоне применили продвинутую аудиосистему, а также климат-контроль. Стартовый ценник на кроссовер Renault Duster составит от 14 тысяч долларов.



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