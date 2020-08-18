 

На участках, где Тихановская набрала больше 100% голосов, результаты будут аннулированы

18.08.2020, 14:12, Разное

Во время подсчёта бюллетеней на некоторых участках Партизанского района Минска было выявлено, что количество голосов, отданных за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, превысило общее число зарегистрированных на участке людей.

Это вызвало подозрение у представителей ЦИК и независимых наблюдателей. Действующий президент Александр Лукашенко на этих же участках набрал от 60 до 80%.

– Такого масштаба фальсификаций мы ещё не видели. Фальсификация результатов голосования сторонниками оппозиционного кандидата ставит под сомнение честность и независимость её намерений, — заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома уже обратилась в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК Беларуси «Фальсификация результатов голосования». Все результаты голосования в пользу Тихановской на подозрительных участках были аннулированы.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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