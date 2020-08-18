 

В Белоруссии объяснили награждение силовиков медалью «За безупречную службу»

18.08.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что документы для награждения сотрудников силовых ведомств медалью «За безупречную службу», указ о котором был опубликован во вторник, были подготовлены еще в марте.

«Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы», – передает ТАСС слова Чемодановой.

Она уточнила, что медалью «За безупречную службу» награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.



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