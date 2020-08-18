 

Муфтият Дагестана дал объяснение обряду женского обрезания

18.08.2020, 14:08, Новости дня

Муфтият Дагестана рассказал об обряде женского обрезания после резонанса в Сети и объяснил, что подразумевается под этой процедурой.

«В последние дни широкий резонанс получила тема женского обрезания. В интернете распространился видеоролик, где неверный ответ на данный вопрос всколыхнул общественное мнение. (…) Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию [операция по удалению клитора], ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию [операция на гениталиях, создающая препятствия для полового акта]», – говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана.

В муфтияте подчеркнули, что относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо. «Напротив, все вышеперечисленное категорически запрещено в исламе, поскольку пророк сказал: «Не [причиняй] вреда себе и другим» Ученые-богословы подразумевают под женским обрезанием совсем иное. Это удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором. Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной», – поясняется в сообщении.

В муфтияте отмечают, что ряд ученых-богословов считают эту процедуру необязательной.

Так называемое женское обрезание подразумевает частичное или полное удаление внешних женских гениталий. Процедура практикуется по религиозным или ритуальным мотивам в десятках стран мира, в основном в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. По данным ЮНИСЕФ, операцию перенесли как минимум 200 млн женщин, данные могут быть сильно занижены, так как официальной статистики нет.  Обряд «женского обрезания» критикуется врачами, учеными и международными организациями в связи с тем, что операция наносит вред здоровью женщины.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, откуда в РФ появился обряд женского обрезания.



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