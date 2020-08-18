Скандалы: Анонимные «короли госзаказа»

18.08.2020, 14:05, Разное

Как РЖД получателя контракта на 12 млрд рублей засекретила

Закупочная деятельность в ОАО РЖД строится на принципах информационной открытости, гласности и прозрачности… В госкорпорации действует и специальная служба по организации противодействия коррупции», — это выдержка из спецпроекта на сайте «КоммерсантЪ», в котором объяснялись принципы закупочной деятельности госкорпорации. «База» решила проверить крупнейшие контракты «Российских железных дорог», а заодно выяснить, насколько закупки компании «открыты и прозрачны». И оказалось, что самый огромный контракт в этом году — на целых 12,3 млрд рублей — РЖД отдала… неизвестно кому. Всё, что можно узнать о нём на портале госзакупок: деньги пойдут на «услуги по обеспечению пожарной безопасности». Всё — больше никаких подробностей. Для этого контракта РЖД выбрала способ закупки «у единственного поставщика» (то есть без конкурса). В таком случае закон позволяет не публиковать извещение на портале госзакупок (из которого бы стали ясны детали работ). Документы контракта, из которых можно было бы узнать, кто получил деньги, также найти не удалось.

Изучив десятки самых крупных тендеров, можно заметить, что РЖД часто не раскрывает своих подрядчиков. Если взять контракты госкомпании с начала 2020 года (с ценой более 1 млрд рублей), то кроме самого большого засекречены ещё пять контрактов — на 2,9 млрд рублей, 2,5 млрд рублей, 1,5 млрд рублей, 1,2 млрд рублей, 1 млрд рублей. Все они были отданы таинственным «единственным поставщикам» без конкурса и без размещения контрактов на портале госзакупок.

«База» отправила запрос в пресс-службу РЖД, но оперативно ответ не получила.

Как сообщала четыре года назад газета «Ведомости», самые большие заказы РЖД обычно получают компании Алексея Крапивина. Это сын Андрея Крапивина, который был советником и близким другом Владимира Якунина, возглавлявшего РЖД в 2005–2015 годах. Причём Алексей Крапивин был королем госзаказов как при Якунине, так и остался им при нынешнем главе РЖД Олеге Белозерове.

Как обнаружила «База», один из самых больших контрактов РЖД в 2020 году — на 6,5 млрд рублей — достался управляющей компании «Бамстроймеханизация», бенефициар которой — Алексей Крапивин. За эти деньги фирма должна выполнить «полный комплекс строительно-монтажных работ по объектам инвестиционной программы „Строительство и реконструкция искусственных сооружений. Дальневосточный регион“». Ещё один один из самых крупных контрактов РЖД, доставшихся структуре Алексея Крапивина (на этот раз «Объединённой строительной компании 1520»), — на 1 млрд рублей. Фирма должна выполнить работы по «техническому перевооружению контактной сети на станции Домодедово».

Успеху этих фирм на госзакупках не помешал даже крупный коррупционный скандал. В 2019 году сообщалось, что владельцы «Группы компаний 1520» (в неё входят обе перечисленные фирмы) подозреваются в выводе огромной суммы (более $250 млн долларов) из России. По данным следствия, они также дали взятку в размере 2 млрд рублей печально известному бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Дмитрию Захарченко «за прикрытие этих средств». В 2018 году был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов и заочно арестован другой — Борис Ушерович (ему в «Группе компаний 1520» принадлежит доля 28%). Сам Алексей Крапивин (доля 72%) проходил проверку, но какой-либо другой информации о том, насколько он замешан в этой истории, не сообщалось.

По словам замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова, на фоне истории о том, как «Группа компаний 1520» выводила деньги, складывается впечатление, что РЖД превратилась в «большую кормушку для целого клана или нескольких кланов». И возможность не публиковать часть документов на госзакупках — удобный способ избежать нежелательной для госкомпании огласки.

При этом формальных нарушений в этом тендере на 12,3 млрд нет. РЖД является не органом государственной власти, а компанией с госучастием, и правила закупок для них мягче

— Илья Шуманов

— При этом формальных нарушений в этом тендере на 12,3 млрд нет, — отмечает Шуманов. — РЖД является не органом государственной власти, а компанией с госучастием, и правила закупок для них мягче.

Руководство РЖД само решает, когда можно выбрать способ закупки у единственного поставщика. Этот способ удобен тем, что он более быстрый, чем конкурентные процедуры (а также позволяет не публиковать часть документов). Зато конкуренция позволяет снизить цену в ходе торгов.

— По 223-му федеральному закону порядок заключения договоров с единственным поставщиком определяют сама РЖД в рамках положения о закупках, — сказал Илья Шуманов. — У РЖД есть большой и очень размытый перечень оснований для выбора именно этого способа. С ним можно ознакомиться в документах к некоторым закупкам. Например, провести закупку без конкурса можно просто по решению президента или вице-президента РЖД.

Ещё один король госзаказов РЖД — также хороший знакомый Якунина Владимир Васильев. Якунина и Васильева связывает общее хобби — охота. Как сообщалось, они были соучредителями нескольких компаний, которые занимались организацией охоты и разведением уток. И несмотря на то, что Якунин покинул пост главы РЖД, Васильев продолжает зарабатывать на контрактах с РЖД и при Олеге Белозерове. Так, в мае нынешнего года госкорпорация отдала контракт на сумму 2,3 млрд рублей «Корпорации Р-Индустрия» на реконструкцию вокзального комплекса Сургута. До июля 2020 года, то есть на момент получения контракта, её бенефициаром был Владимир Васильев, а сейчас она принадлежит Неле Живецкой и Юрию Типцову.

Когда РЖД возглавил Белозеров, СМИ отмечали, что крупные контракты стали получать компании, связанные с семьёй Ротенбергов. И тенденция продолжается. Например, контракт на 2,1 млрд рублей получила компания «Талмер», она должна поставить серверное оборудование. Владелец «Талмера» — фирма «Форпост», которая, в свою очередь, владеет долей 49% в «ИТ. Просвещение», которое связано с АО «Издательство просвещение», где ранее в совете директоров был Аркадий Ротенберг.

Как ранее писали в СМИ, в начале 2000-х годов Олег Белозеров продал квартиру на Мичуринском проспекте Дмитрию Яковлевичу Калантырскому — это полный тезка экс-председателя правления «СМП-банка» — одного из главных активов Аркадия Ротенберга.

Ещё один бизнесмен, зарабатывающий огромные суммы на РЖД, — Дмитрий Пумпянский (54-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2020 году). Фирма «ТД СТМ», владельцем которой он является, получила контракт от РЖД на 1,7 млрд рублей. На эти деньги компания должна поставить вагоны-хопперы (саморазгружающиеся вагоны для перевозки сыпучих грузов). Также фирма «ТД СТМ» поставит РЖД моторные платформы за 1,3 млрд рублей.

Миллиардер Филипп Генс (142-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2020 году) тоже зарабатывает на госкорпорации. Его фирма «Ланит-Интеграция» получила контракт на 1,9 млрд, по которому должна поставить «комплекты модернизации систем хранения данных».

Когда миллиардные контракты получают те, кто уже давно в списке Forbes, — это хотя бы привычно. Но некоторые умудряются это делать, едва зарегистрировав компанию. Например, фирма «Делоникс-Групп» была зарегистрирована в декабре 2019 года. А спустя месяц она получает контракт от РЖД на 1,9 млрд рублей! Фирма должна поставить тормозные колодки для подвижного состава. «Делоникс-Групп» принадлежит некой Зарине Илуридзе. Возможно, всё дело в связях: Илуридзе принадлежит компания «ТРК», а до неё ею владел Артур Таймазов — олимпийский чемпион по борьбе, единоросс и депутат Госдумы.