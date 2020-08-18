 

Большинство педиатров США советуют короткие интервалы между продуктами во время прикорма

18.08.2020, 14:01, Разное


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В исследование, опубликованном в JAMA Network Open, включены результаты опроса 563 практикующих американских педиатров. Только 217 специалистов (38,6%) рекомендовали выдерживать интервал между введением однокомпонентного прикорма 3 дня и больше. Все остальные педиатры советуют родителям не ждать так долго. При этом более 69% опрошенных заявили, что они скорректируют свои рекомендации в том случае, если у кого-то из членов семьи есть пищевая аллергия, что повышает риск возникновения аллергических реакций и у младенца.

Авторы исследования отмечают, что Американская академия педиатрии рекомендует выдерживать интервал между введением новой пищи не менее 3-5 дней для выявления пищевой аллергии. Однако этот период ожидания слишком долгий, поскольку аллергия проявляется у младенцев в течение нескольких минут или часов после употребления новой пищи. Продолжительный интервал может нанести вред, поскольку он ограничивает разнообразие новых продуктов, которое необходимо для снижения риска развития аллергических реакций у детей в младенческом возрасте. Ученые ссылаются на многочисленные исследования, доказывающие пользу введения раннего прикорма продуктами с содержанием арахиса, который снижает риск аллергии на этот орех.

«С точки зрения выявления и профилактики пищевой аллергии нет причин, по которым нельзя пробовать каждый день новый продукт. Текущие рекомендации по введению твердой пищи младенцам могут помешать усилиям по предотвращению пищевой аллергии, и может потребоваться их переоценка, особенно на фоне изменений педиатрической практики, обнаруженных в ходе исследования», – пишут авторы.

Отметим, что в российской педиатрической практике нет рекомендаций о продолжительном интервале между прикормом — если у ребенка нет аллергических реакций или признаков расстройства ЖКТ, увеличить дозу в два раза можно уже на следующий день.



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