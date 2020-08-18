Особо значимо — Radio Maryja о роли сотрудничества Польши и США для укрепления сдерживающего потенциала НАТО

18.08.2020, 13:56, Новости дня

Соглашение о расширении американского военного присутствия в Польше существенно упрочило позиции страны в НАТО, передаёт Radio Maryja. По его информации, в нынешней геополитической ситуации это особенно важно, поскольку военное взаимодействие США и Польши способствует укреплению сдерживающего потенциала альянса и повышению уровня европейской безопасности.



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Польша состоит в НАТО уже более 20 лет, и она один из немногих членов альянса, который тратит на оборону «обещанные» 2% своего ВВП и более. За это время польская армия и оборона в целом претерпела существенное развитие, пишет Radio Maryja.

Функционирование Североатлантического альянса, прежде всего, базируется на положении о взаимной обороне. В субботу министр национальной обороны Польши и госсекретарь США подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое, в свою очередь, несомненно укрепит НАТО. Сегодня Североатлантический альнс внимательно следит за тем, что происходит в Центральной и Восточной Европе,

«После вторжения РФ в Крым*, отношения между НАТО и Россией снова встали на повестку дня… Сейчас вопрос отношений с Россией снова стал ключевым, в том числе и для нашего региона», — заявил в беседе с радиостанцией польский политолог Рафал Ольшовский. Именно ввиду сложившейся геополитической ситуации военное соглашение, подписанное в субботу между Польшей и США, особо значимо. Оно предусматривает создание в Польше передового командования 5-го корпуса США, возможность дальнейшего увеличения численности американских войск, дислоцированных в Польше, а также создание правовых рамок для их присутствия. Польша уже заявила, что в состоянии принять до 20 тысяч американских солдат. Подписание этого соглашения увенчало многомесячный переговорный процесс, подчёркивает Radio Maryja.

«Соглашение укрепит наше военное сотрудничество и увеличит военное присутствие США в Польше с целью дальнейшего укрепления сдерживающего потенциала НАТО, повышения уровня европейской безопасности и содействия в обеспечении демократии, свободы и суверенитета»,— подчеркнул президент США Дональд Трамп.

Глава США также заверил, что его правительство, как никакое другое в истории страны, «полностью восстановило» армию США, а соглашение, заключенное с Польшей, является составной частью действий, направленных на повышение способности военных выполнять свою миссию. Благодаря этому позиция Польши в НАТО только укрепляется, более того, польские солдаты уже принимают участие в боевых действиях Североатлантического альянса, они активны на восточном фланге, в Латвии и Румынии.

«Последние годы польской армии прежде всего характеризуются инвестициями кадры — так называемого руководства на всех уровнях — от командующего ротой и выше, решается вопрос цивилизационного изменения мышления и восприятия роли солдата и вооруженных сил в обществе. Это, вероятно, самая большая ценность, которая затем проявляется в экономике и кризисном управлении, а также в сотрудничестве с гражданской отраслью», — объяснил в беседе с радиостанцией Радослав Тыслевич из Военно-морской академии в Гдыне.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).