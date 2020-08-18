Поклонники назвали тело модели Victoria’s Secret Эльзы Хоск «божественным»

18.08.2020, 13:53, Разное

Эльза Хоск опубликовала в интернете новые снимки в бикини, которые сразу же привлекли внимание ее многочисленных поклонников. Тело шведской модели Victoria’s Secret назвали «божественным».

Хоск регулярно участвует в фотосессиях и радует фанатов новыми образами. В компании «ангелов» Victoria’s Secret она работает с 2015 года. В этот раз 31-летняя звезда знаменитого агентства обнародовала снимки в раздельном черно-белом бикини леопардовой расцветки. Изящная фигура модели при этом выглядит намного моложе.

Это подметили ее подписчики в соцсети Instagram, оставив множество лестных комментариев. Лаконичный макияж подчеркивает естественную красоту манекенщицы, а белоснежная простынь, на которой она сидит, придает атмосфере чистоты.

Как подписала публикацию сама Эльза Хоск, фото сделано во время отдыха на Ямайке. Романтичный образ модели «ангела» от Victoria’s Secret привел в восхищение ее фолловеров. Как сообщают «Национальные новости», девушку назвали примером для подражания всем, кто хочет сделать свое тело стройным и женственным.