 

Поклонники назвали тело модели Victoria’s Secret Эльзы Хоск «божественным»

18.08.2020, 13:53, Разное

Эльза Хоск опубликовала в интернете новые снимки в бикини, которые сразу же привлекли внимание ее многочисленных поклонников. Тело шведской модели Victoria’s Secret назвали «божественным».
Хоск регулярно участвует в фотосессиях и радует фанатов новыми образами. В компании «ангелов» Victoria’s Secret она работает с 2015 года. В этот раз 31-летняя звезда знаменитого агентства обнародовала снимки в раздельном черно-белом бикини леопардовой расцветки. Изящная фигура модели при этом выглядит намного моложе.

Это подметили ее подписчики в соцсети Instagram, оставив множество лестных комментариев. Лаконичный макияж подчеркивает естественную красоту манекенщицы, а белоснежная простынь, на которой она сидит, придает атмосфере чистоты.

Как подписала публикацию сама Эльза Хоск, фото сделано во время отдыха на Ямайке. Романтичный образ модели «ангела» от Victoria’s Secret привел в восхищение ее фолловеров. Как сообщают «Национальные новости», девушку назвали примером для подражания всем, кто хочет сделать свое тело стройным и женственным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Николаев поздравил Крутого с днем рождения: Столько смешного и грустного!

14.07 / Марина Зудина заявила, что надгробие на могиле Олега Табакова не успеют поставить к его юбилею

06.05 / Ученые рассказали, что стоит за вкусовыми предпочтениями

30.06 / Школьникам из разных классов запретят общаться между собой

10.07 / Коронавирус в России за сутки выявили у 6 635 человек

12.07 / Потери с обоих сторон: объявлено о столкновениях на границе Азербайджана и Армении

26.06 / Диетолог рассказала об опасности черешни для некоторых людей

28.06 / ЦИК: явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 28%

30.06 / Скандалы: «Дворянское гнездо» министра Дитриха

01.08 / Сын певицы Валерии рассказал о недостатках жизни в самом дорогом жилищном комплексе Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска