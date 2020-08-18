Вдова Захарова назвала Ефремова убийцей

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18.08.2020, 13:48, Новости дня

Вдова погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Маргарита назвала артиста в Пресненском суде убийцей.

«Как я к Ефремову отношусь? Он убийца», – цитирует Маргариту Захарову ТАСС.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев отметил, что это может определить только суд.

«Что-то я не вижу у вас на глазах слез. Сын хотя бы попытался», – заметил Пашаев.

Ранее во вторник младший сын Захарова в суде попросил для артиста максимального наказания, которое предусматривает Уголовный кодекс.

До этого Пашаев заявлял, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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