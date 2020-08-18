 

Сайты с пропагандой криминальной субкультуры предложил блокировать до решения суда

18.08.2020, 13:48, Новости дня

Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму проект закона, который предусматривает досудебную блокировку сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру.

Проект закона дополняет действующие нормы понятиями «криминальная субкультура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры», сообщил Башкин РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в законы «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам сенатора, деятельность по созданию таких криминальных интернет-сообществ проводится людьми, которые находятся в исправительных учреждениях.

«Эти лица оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность», – сказал Башкин.

Действующие законы содержат нормы по борьбе с пропагандой экстремизма, но в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, имеющая схожее с экстремизмом общественно опасное значение, выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов, указал сенатор.

«Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание преступлений по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмов их профилактики», – сказал он.

Проект закона предусматривает блокировку сайтов с информацией, которая формирует и поддерживает криминальную субкультуру, включая создание интернет-сообществ. «Такой механизм позволит оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием интернета и направлять необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов», – указал Башкин.

В понедельник Верховный суд признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся АУЕвшие дети.



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