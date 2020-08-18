Эксперт: Лукашенко попытается расколоть оппозицию, признав Крым российским

18.08.2020, 13:43, Разное

На протесты против главы государства, кажется, вышла вся Белоруссия. Но в отличие от Украины, оппозиция не выступает с антимосковскими лозунгами. Очевидно, что в рядах протестующих есть как сторонники тесного сближения с Россией, так и те, кто выступает за многовекторную внешнюю политику республики.

Александр Лукашенко попытается внести раскол в ряды оппозиции через внешнеполитическую повестку, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Таким инструментом может стать признание Минском российского суверенитета над Крымом, полагает эксперт.

Мирзаян выступил против такого шага. По его мнению, Москве в текущей ситуации это невыгодно. В то же время политолог признает, что признание Лукашенко российского Крыма оттянет часть протестующих из оппозиционного лагеря.

“Они увидят, что на самом деле Лукашенко не настолько антироссийский, который только и может шантажировать Путина”, – цитирует Мирзаяна портал “Украина.ру”.

В последние дни белорусский протест обрел экономическую форму. Активность митингующих переместилась с улиц и площадей на заводы и предприятия. О забастовке объявили на крупнейших производственных площадках: Белорусском и Минском автозаводе, “Гродно Азоте” и других.

Накануне Александр Лукашенко прибыл на минский завод тягачей. Диалог президента с бастующими рабочими не сложился – слушать главу государства люди не захотели. Под крики “Уходи!” он был вынужден покинуть предприятие.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80%. Его главная соперница Светлана Тихановская не признала итоги голосования и уехала в Литву. Она заявила о готовности стать национальным лидером.