Cын Элизабет Херли подписал контракт с известным модельным агентством

18.08.2020, 13:40, Разное

Не так давно 18-летний Дэмиан Херли, сын актрисы Элизабет Херли, снялся в рекламной кампании Pat McGrath Labs – и не с кем-то, а с самой Ириной Шейк. Теперь молодой человек похвастал в Instagram новой победой – он подписал контракт с самым известным модельным агентством мира, IMG Models.

Головной офис агентства расположен в Нью-Йорке, и представляет оно знаменитостей первой величины, включая Кейт Мосс, Джиджи и Беллу Хадид, Жизель Бундхен, Тайру Бэнкс, Хайди Клум, Хейли Бибер, Миранду Керр, Лару Стоун, Барбару Палвин и многих других. В честь радостного события Херли опубликовал в соцсетях черно-белый снимок, отметив, как он несказанно раз присоединиться к IMG.

Дэмиан Херли

Стоит отметить, что Дэмиан идет вперед, несмотря на критику. В прошлом году он стал самым сексуальным звездным наследником по версии журнала People. Многие тогда посчитали молодого человека слишком женоподобным для того, чтобы носить такой титул. К тому же он регулярно – и весьма успешно – копирует образы своей матери (в том числе с культовым платьем Versace) и даже два года назад снялся в рекламе тонального крема. Но это не помешало ему завоевать сердца публики.

Дэмиан Херли Дэмиан Херли с мамой

Отцом Дэмиана является миллионер, сценарист, продюсер, меценат Стив Бинг, который в июне этого года покончил жизнь самоубийством. Ему было 55 лет. Бинг бросил Элизабет Херли сразу после того, как узнал новость о беременности. Сына Дэмиана он так и не признал. Почти так же, как с Херли, он поступил и с теннисисткой Лизой Бондер, подарившей ему дочь Киру. В июле 2019 года Дэмиан и Кира выиграли суд, по результатам которого им полагалось наследство от их дедушки Питера Бинга.