Назван регион – лидер по производству пива в России

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18.08.2020, 13:23, Разное

Московская область стала лидером по производству пивных напитков в России по итогам первого полугодия 2020 года. Соответствующие данные привели в Министерстве сельского хозяйства региона.

Глава подмосковного Минсельхоза Андрей Разин отметил, что в регионе производят не только пиво, но и другие продукты на его основе, такие как сидр и медовуха. Их выпускают более 50 предприятий, крупнейшими из которых являются “Московская пивоваренная Компания” и клинская “АБ ИНБЕВ ЭФЕС”, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,



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