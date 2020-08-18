Назван регион – лидер по производству пива в России

18.08.2020, 13:23, Разное

Московская область стала лидером по производству пивных напитков в России по итогам первого полугодия 2020 года. Соответствующие данные привели в Министерстве сельского хозяйства региона.

Глава подмосковного Минсельхоза Андрей Разин отметил, что в регионе производят не только пиво, но и другие продукты на его основе, такие как сидр и медовуха. Их выпускают более 50 предприятий, крупнейшими из которых являются “Московская пивоваренная Компания” и клинская “АБ ИНБЕВ ЭФЕС”, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,