 

Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии

18.08.2020, 13:23, Разное

Массовые беспорядки начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента. Белорусы вышли на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с результатами голосования. Десятки человек пострадали в результате столкновения с правоохранителями.

Ситуация в Белоруссии всколыхнула мировое сообщество. Многие европейские страны отказались признавать действующего президента Александра Лукашенко победителем. Они назвали выборы несправедливыми и несвободными и пригрозили ввести санкции за применение насилия на митингах.

В числе государств, обеспокоенных протестами, оказалась Германия. Канцлер Ангела Меркель связалась с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора президент назвал любые попытки вмешательства недопустимыми. Это может привести лишь к эскалации кризиса в Белоруссии.

Ранее стали известны подробности телефонной беседы Путина и Лукашенко. Как выяснилось, оба лидера придерживаются одного мнения о массовых беспорядках и забастовках. Они считают, что “заварушка вокруг Белоруссии возникла неспроста”. К происходящему могут быть причастны другие государства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Мнение: О маленьких слабостях обнулённого президента великой страны

17.07 / СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик

04.08 / Sony намерена возобновить выпуск компактных флагманских смартфонов

28.07 / Звезду фильма “Морозко” Наталью Седых пытался убить любовник-иностранец

23.07 / Мнение: Майдан организовала ОПГ во главе с Порошенко

03.08 / Экономика: Российским налогам закрыли дорогу в рай

29.07 / Мнение: Я люблю жизнь! (с)

30.06 / Омским избирателям на участках выдавали меченые лотерейные билеты с дешевыми призами

20.07 / “Скоро”: Яна Рудковская готовится к новому пополнению в семье

20.07 / Мнение: Мировые элиты заработали на коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска