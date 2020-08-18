«Больше 50 000 рублей»: Анфиса Чехова забыла о сумме ежемесячных трат

18.08.2020, 13:17, Разное

Российская телеведущая Анфиса Чехова призналась, что не в состоянии прожить на 50 000 рублей в месяц, но, сколько она тратит, ей сказать не удалось. Знаменитость лишь отметила, что эта сумма значительно превышает тот лимит, который ранее обозначила Ляйсан Утяшева.

Анфисе Чеховой приходится оплачивать услуги няни, помощницы и коммунальные счета. Также телеведущая не экономит во время шопинга. Величина среднего чека после похода в магазин может составлять до 10 000 рублей, при этом покупает себе знаменитость все спонтанно, но иногда она делает заказы в интернете.

Телеведущая уверена, что траты отечественных звезд не сравнятся с тем, сколько могут позволить себе иностранные знаменитости, но сумма в итоге окажется все равно впечатляющей. Так, в другой стране обычная стрижка может обойтись в 5000 долларов, эту сумму Чехова позволить бы себе не смогла. Но она отметила, что зарабатывать необходимо так, чтобы была возможность не считать расходы.