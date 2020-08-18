Военные Мали подняли мятеж

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18.08.2020, 13:08, Новости дня

Военнослужащие Мали подняли мятеж и направляются в столицу Бамако, сообщило посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.

По информации Reuters, посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, «войска направляются в Бамако», передает РИА «Новости». 

«Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», – цитирует агентство сообщение посольства.

В свою очередь источник в спецслужбах заявил, что это «мятеж». По его словам, военные взяли в руки оружие.



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