Военные Мали подняли мятеж
18.08.2020, 13:08, Новости дня
Военнослужащие Мали подняли мятеж и направляются в столицу Бамако, сообщило посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.
По информации Reuters, посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, «войска направляются в Бамако», передает РИА «Новости».
«Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», – цитирует агентство сообщение посольства.
В свою очередь источник в спецслужбах заявил, что это «мятеж». По его словам, военные взяли в руки оружие.
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