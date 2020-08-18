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18.08.2020, 13:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный получил иностранные пожертвования во время прямого эфира на своем YouTube-канале, где речь шла о протестах в Белоруссии.

«Навальный нашел новый способ получать иностранные пожертвования – теперь он зарабатывает на белорусских протестах», – сообщил Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией». 

Так, 13 августа на канале «Navalny Live» большая часть прямого эфира была посвящена белорусским протестам. При этом за время вещания, которое длилось 2 часа 50 минут, в «Суперчат» трансляции поступило более 30 иностранных переводов. 

Отмечается, что Навальный получил 84,99 евро, 207,96 долларов США, 53,98 канадских долларов, 120 йен, 5 сингапурских долларов, 6 тыс. колумбийских песо, 20 аргентинских песо, 4,99 фунтов стерлинга. При этом валюта зависит только от страны, в которой пребывает пользователь, изменить ее нельзя ни через настройки, ни при помощи VPN. 

Ранее Навальный неоднократно получал иностранное финансирование через аффилированные структуры, в частности, аналогичным образом через «Суперчат» ему уже приходили заграничные переводы в тот самый момент, когда он отчитывался об отсутствии у ФБК иностранных пожертвований.

В мае ФБК Алексея Навального отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.



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