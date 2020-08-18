В штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко

18.08.2020, 13:01, Новости дня

Координационный совет для обеспечения передачи власти в Беларуси, о создании которого объявила кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, готов к диалогу с президентом страны Александром Лукашенко, но в команде Тихановской не надеются, что Лукашенко может сесть за стол переговоров. Об этом в эфире российской радиостанции “Эхо Москвы” 18 августа заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

“Да, конечно, мы говорим о диалоге сегодня. Мы не хотим крови… У нас основное требование – чтобы Лукашенко ушел в отставку. И каким образом он это сделает – нужно договориться. Я очень сильно сомневаюсь, что Александр Григорьевич сядет с кем-то за стол переговоров лично. У нас таких илюзий нет”, – сказала Ковалькова.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

“В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти: трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, – сказано в обращении Тихановской.

Первая встреча совета состоится сегодня, 18 августа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.