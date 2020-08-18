Представлена обновлённая модель кроссовера Nissan Kicks

18.08.2020, 12:53, Новости дня

Сегодня появились данные, что состоится выход обновленного кроссовера Nissan Kicks с модернизированным кузовом и салоном.

Вместе с тем уже к концу нынешнего года станет возможным приобрести автомобиль. Вместе с тем производитель пока не называет никаких подробностей об автомобиле. Первый выход кроссовера Nissan Kicks состоялся в 2018 году, тогда как модель существенно обновлена по всем параметрам. Новое исполнение окажется актуальным до 2021 года включительно.

Новинка получила обновленную решетку радиатора, головную оптику, усовершенствованные задние фонари. Также следует отметить, что кроссовер Nissan Kicks получил качественные материалы отделки и современный мультимедийный комплекс. Остальные характеристики пока не называются.