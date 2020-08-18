Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала белорусам его просьбу

18.08.2020, 12:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение по случаю дня рождения супруга Сергея и передала жителям республики его просьбу.

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа, Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей, он будет встречать его в тюрьме», – сообщила Тихановская.

Она напомнила, что ее супруг был задержан в Гродно «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».

«Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников», – добавила Тихановская.

Также она передала слова своего мужа: «он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели».

Напомним, супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей, предположительно, содержится в СИЗО №1 в Минске.

Тихановская уже сообщила о готовности стать национальным лидером. Она потребовала «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов… которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.