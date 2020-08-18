Умер поэт-песенник Борис Пастернак

18.08.2020, 12:48, Новости дня

Сценарист, 84-летний поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин) найден мертвым, сообщают СМИ.

Тело мужчины обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре, передает «Московский комсомолец». Артист находился там на лечении. Подробности гибели Пастернака не раскрываются.

Пастернак является родственником поэта Бориса Пастернака. Он работал на советском телевидении, в титрах подписывался Борисом Пургалиным.

Пастернак писал сценарии для «Голубого огонька», для бенефисов Людмилы Гурченко и Ларисы Голубкиной. Писал тексты песен к фильмам «Казаки-разбойники», «Только в мьюзик-холле», работал со многими композиторами.