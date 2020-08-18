При пожаре в девятиэтажном доме в Москве погиб человек

18.08.2020, 12:43, Разное

Минувшей ночью на севере Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме, расположенном на проезде Кадомцева. Один человек погиб.

Очаг возгорания находился на пятом этаже. Пламя охватило 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы успели спасти одного человека с помощью выдвижной лестницы. С пожаром удалось справиться, но его причина остается неизвестной, передает RT.