 

Италия выдала в Россию арестованного по запросу США топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

18.08.2020, 11:35, Новости дня

Власти Италии экстрадировали в Россию топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Он был арестован в Неаполе по запросу США, Вашингтон обвиняет его в промышленном шпионаже.

По версии американского следствия, Коршунов сумел получить запатентованные в США разработки двигателя, которыми «Ростех» планировал модернизировать двигатели ПД-14, разработанные для нового российского пассажирского самолёта МС-21.

С помощью новых технологий ОДК планирует разработать гражданский двигатель сверхбольшой тяги, – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования.

Уже после ареста в США, в России на топ-менеджера завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. После этого Генпрокуратура потребовала от итальянских властей экстрадиции россиянина. Сам он согласился, чтобы его выдали Москве, а не Вашингтону. Подробности этого дела не раскрываются.



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