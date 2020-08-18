 

Mars Inc. построит заводы разных палочек Twix в Армении и Азербайджане

18.08.2020, 12:31, Разное

Известный производитель пищевых продуктов корпорация Mars заявила о начале строительства своих кондитерских фабрик в Армении и Азербайджане.

Так, в Ереване будет построена линия по изготовлению левой палочки Twix, а в Баку, соответственно, правой.

Новость раззадорила и так не дружески настроенных жителей региона, которые стали массово скупать шоколадные батончики и демонстративно давить палочки чужой страны.

– Мы приняли такое решение из-за напряженной ситуации в регионе, если бы мы построили завод только в одной стране, то другая бы полностью бойкотировала нашу продукцию. Надеемся, что общее производство поспособствует решению конфликта, — прокомментировал решение представитель Mars по СНГ.

Страны уже начали спор по контролю за единственной упаковочной линией на фабрике, а представители армянской диаспоры Москвы заявили об угрозах погромов своих магазинов сладостей.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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