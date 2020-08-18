Зачем в США создают подразделение по изучению НЛО?

18.08.2020, 12:30, Разное

Министерство обороны США формирует рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО).

В ее задачи войдут обнаружение, анализ и составление каталогов НЛО, которые могут представлять угрозу безопасности страны. Зачем нужна американцам такая группа, «Вечерней Москве» рассказал заместитель координатора общества «Космопоиск», уфолог Александр Петухов.

— Само слово «НЛО» расшифровывается как «неопознанный летающий объект», — напомнил собеседник. — То есть то, что наблюдатель не может опознать и объяснить. Международная статистика говорит о том, что примерно 10 процентов объектов можно идентифицировать как аппараты неземного происхождения. Как мы понимаем, это малая, крошечная часть. Таким образом, задачей нового ведомства США может стать и изучение земных объектов, которые могут нести потенциальную угрозу.

Рабочие группы по изучению внеземных объектов создавались уже давно, заметил Петухов. Еще в середине прошлого века в Соединенных Штатах за счет правительства реализовывался проект «Синяя книга». После того как о нем узнала общественность, он переименовывался десятки раз, но существовал всегда. Более того, по словам Петухова, аналогичные группы есть в каждой стране, просто их работа не придается огласке. В 1980-х годах, к примеру, крошечная страна Гренада подала заявку в ООН для создания международного комитета по изучению НЛО, но ответа так и не получила.

— Разумеется, над изучением НЛО работали и в СССР, — сказал эксперт. — Кроме группы, созданной правительством, была и общественная комиссия, в которую я входил. Мы собирали информацию, тысячи писем очевидцев.

На сотню посланий, полученных Петуховым, в среднем приходилось всего одно, с которым можно было работать. Эксперт отмечает, что в большинстве случаев очевидцы наблюдали запуск космических кораблей, технические эксперименты в атмосфере или некое редкое природное явление.

— Еще в 60–70-х годах американцы придумали классификацию объектов: a, b, c, d. А — стопроцентно земной объект. B — земной, но в его описании не хватает подробностей. C — нет никаких подробностей. D — по объекту собрана вся возможная информация, но объяснить его происхождение мы не можем. Особый интерес представляет как раз последняя категория, но вот встречается она предельно редко, — замечает уфолог.

Петухов заключил, что работа по поиску НЛО —– постоянный процесс, ведущийся во всех странах. Поэтому создание очередной рабочей группы в США у специалиста не вызывает удивления.

Напомним, весной Министерство обороны США обнародовало видеозаписи, на которых запечатлены «неопознанные явления». По данным Пентагона, один из трех несекретных видеороликов американских ВМС был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015-го. Все они в 2007 и 2017 годах попали в Сеть без санкции ведомства, их подлинность признали в ВМС. Позднее военные представили несколько отчетов. В них пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Глава государства не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.