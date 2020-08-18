Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

18.08.2020, 12:03, Разное

Игрокам предстоит управлять грифоном и собирать кристаллы. Участнику доступны три жизни, потратив которые можно или забрать накопленные игровые баллы, офомив Москарту, или начать прохождение заново.

Накопленные во время игры баллы переносятся на счет программы “МКБ Бонус” Москарты, оформленной в игре. За один игровой балл дается 1 балл в программе “МКБ Бонус”.

Чтобы перенести баллы, участнику нужно оформить заявку на выпуск Москарты с 17 августа по 30 сентября текущего года. Ее форма появится после прохождения игры UP.

Получить и активировать карту, а также подключиться к программе “МКБ Бонус” нужно с 17 августа по 15 октября. За это время необходимо также совершить не менее одной платежной операции. Бонусные баллы зачислятся на счет клиента до 20-го числа месяца, который следует за месяцем выполнения условий.

“МКБ Бонус” – удобный инструмент, который позволяет клиентам банка зарабатывать на покупках. Раз в квартал предлагаются разные категории товаров, за приобретение которых будет начисляться 5-7% от стоимости покупка. За остальные пользователи получают 1%. Возвращать баллы можно по ставке 1 балл – 1 рубль.

Так, в третьем квартале этого года повышенные баллы пользователи “МКБ Бонус” получат за платежные операции в кафе, ресторанах, такси, на заправочных станциях, в салонах красоты, при посещении магазинов детских товаров и покупки товаров для животных.

Программа лояльности Московского кредитного банка стала лауреатом Loyalty Awards Russia 2020. Она признана лучшей программой лояльности с использованием банковских карт, а также лучшей мобильной программой лояльности.

Напомним, что Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.