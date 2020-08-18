 

Лукашенко после насилия на протестах наградил более 300 силовиков медалями

18.08.2020, 12:23, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил свыше трехсот сотрудников силовых ведомств медалями. Они получили награды “За безупречную службу” первой, второй и третьей степени.

Силовики были награждены в соответствии с указом, который содержит 25 страниц, сообщает RT. Примечательно, что они получили медали после нашумевших инцидентов насилия в отношении протестующих: ряд СМИ, независимых блогеров и журналистов сообщал, что участников акций жестоко избивали как на улицах, так и в камерах после ареста.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Дочь Амели попросила Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук перестать петь

07.08 / Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались

20.07 / Ученые рассказали о влиянии физических тренировок на психологическое состояние

26.07 / На Украине предложили сделать из Крыма “проблему для России”

08.08 / Поп-стоп. Беларусь оставили без попсы

18.08 / Врач Бобровский рассказал, кому нельзя есть арбузы

24.06 / В Сети появился второй эпизод фанатской игры Sonic на базе Unreal Engine 4

01.07 / Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

09.08 / Российская военная драма “Ржев” покорила зрителей Китая

17.07 / Мнение: Загадка Курьера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска