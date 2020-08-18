 

Иван Ургант опубликовал семейные фото в честь 20-летия своей дочери Эрики

18.08.2020, 12:20, Разное

Падчерице Ивана Урганта (дочери его жены Натальи Кикнадзе от первого брака) Эрике исполнилось 20 лет. В честь этого события телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram серию снимков – как совместных, так и сольных фото именинницы. К снимкам прилагалась и традиционная короткая подпись с указанием возраста – так Ургант датирует каждый новый год жизни дочерей. 

Иван Ургант и Эрика

I❤20,

– подписал Иван снимок Эрики, которая также поделилась с подписчиками несколькими снимками, на которых она позирует с букетом в руках посреди одной из улиц Нью-Йорка:

Последние 3 дня мне было 19, а теперь 20, OMG! Мне страшно, но, надеюсь, впереди ждет большое будущее.

Отметим, что Эрика проживает в Нью-Йорке, учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” и встречается с молодым человеком по имени Муса. В декабре прошлого года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка с осени начала публиковать кадры с Мусой, но широкой огласке их роман был предан в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Отпор хейтерам недавно дал и Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики:

У меня тоже старшая дочь… Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал.

Эрика и Муса



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