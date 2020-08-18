Принцы Уильям и Гарри не общаются несколько месяцев: королевский фотограф о том, почему это произошло

18.08.2020, 12:20, Разное

На днях королевский корреспондент и автор книги-бестселлера “В поисках свободы” о жизни Меган Маркл и принца Гарри – Омид Скоби – дал интервью Royal Beat, в котором заявил, что принцы Уильям и Гарри, которые всегда были очень дружны, больше не общаются. По словам Скоби, они перестали разговаривать друг с другом после решения герцога Сассекского выйти из состава королевской семьи и отказаться от своих полномочий. Сегодня интервью дал другой источник, приближенный к британской монаршей семье, – королевский фотограф Артур Эдвардс, который снимает монархов с 1977 года. Он стал героем утреннего шоу This Morning и рассказал много интересного.

Артур Эдвардс на шоу This Morning

Я наблюдал за братьями с тех самых пор, как принцесса Диана вынесла их из роддома. Они всегда были очень близки. И то, что они больше не общаются друг с другом – настоящая трагедия, и я не могу отрицать в данном случае вины Меган Маркл, так как до встречи с ней Гарри, Кэтрин и Уильям создавали потрясающие совместные проекты – например, благотворительную организацию по вопросам психического здоровья Heads Up. И тот факт, что теперь Гарри уехал из страны, – грустный не только для его семьи, но и для всех людей, которые любили его.

Принцы Уильям и Гарри, Кейт Миддлтон

По словам Артура, с Гарри всегда было очень приятно работать:

Он был самым популярным членом королевской семьи, и работать с ним было одно удовольствие. Мы ездили с ним в тур и были уверены, что получим прекрасные снимки. Он всячески старался помочь нам, всегда общался с нами, мог сделать нам чай или пригласить выпить чего-нибудь на пляже. Он был вдохновляющим молодым человеком и всегда поддерживал своего брата. Мы думали, так будет на протяжении всей их жизни, до сих пор не могу поверить, что так все произошло.

Артур также объяснил, почему у прессы сложилась такая нелюбовь к Меган:

В первый год я думал, она удивительная. Я ездил с ней в несколько поездок – в том числе в Марокко – она прекрасный человек. Но я три или четыре раза просил дворец устроить нам – группе журналистов – встречу с Меган, но этого так и не случилось. Думаю, если бы мы встретились, все сложилось бы совершенно по-другому. Она бы увидела, что мы такие же люди, как и она. Пресса показала ее с плохой стороны, мы сделали ошибки и просим за это прощение и просим их вернуться.

Меган и Гарри на приеме у посла в Марокко

Не удержался Артур и от личного обращения к Гарри – фотограф призвал принца вернуться в родную страну и восстановить отношения с семьей.

Это великая страна, и Королева нуждается в твоей поддержке, Гарри. Уильям не может делать все, Кейт не может делать все, принц Чарльз перенимает все больше обязанностей Королевы – сейчас он очень занят, так что Гарри очень нужен. Королевская семья важна для нас, но они не справятся без него. Надеюсь, в марте – а они могут передумать до марта – он вернется. Главная вещь для монархов – долг, долг и еще раз долг. Мы должны вернуть Гарри!

Напомним, 8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором рассказали о своем намерении отойти от дел в качестве старших членов британской королевской семьи и начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган отказались от финансовых и других привилегий, положенных им по статусу. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. Вскоре Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.

31 марта с супругов были официально сняты все полномочия, а 1 апреля закрылся их офис в Букингемском дворце. До этого они, впрочем, совершили еще несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II.