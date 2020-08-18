 

Доктора из США разработали раствор от похмелья

18.08.2020, 12:17, Разное

Доктора из США разработали 7,5% раствор из растительных компонентов и микроэлементов, который поможет при похмелье. Средство уберет головную боль, тошноту, сухость во рту, апатию и раздражительность.
Употребление спиртных напитков приводит к возникновению похмельного синдрома, поэтому врачи из США приняли решение разработать раствор, чтобы бороться с состоянием, которое появляется после приема алкоголя. Они исследовали более 200 человек от 18 до 65 лет. Люди были разделены на три группы, каждой из которых давали разные виды средств.

Испытуемым из первой группы употребляли жидкость с корнем имбиря, барбадосской вишней, кактусом опунции, гинкго билоба, калием, цинком, магнием, бикарбонатом натрия, тиамином, рибофлавином, инулином и фолиевой кислотой. Участникам второй группы предлагали подобный раствор, но без включения растений. Представители третьей группы пили безвредное вещество, которое выдавали под видом лекарства.

После исследований выяснили, что жидкость с растительным компонентом и микроэлементами помогает победить похмелье. Раствор уменьшил головную боль у 34% испытуемых, 41% избавил от тошноты, помог победить беспокойство у 42% и 27% защитил от безразличия. Другие напитки оказались безрезультативными в процессе борьбы с похмельем.



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