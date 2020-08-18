Дорожный шум ученые назвали вероятной причиной ожирения

18.08.2020, 12:17, Разное

Ученые установили, что между транспортным шумом и ожирением существует взаимосвязь. Люди, проживающие рядом с автомагистралью или оживленной дорогой, чаще страдают от лишнего веса по сравнению с жителями тихих районов, результаты данного исследования появились в журнале Environmental Research.

По словам сотрудников Оксфордского и Лестерского университетов, распространение ожирения в среднем увеличивалось на 2% при каждых дополнительных 10 дБ шума. При этом закономерность наблюдалась с учетом широкого спектра факторов образа жизни.

В исследовании были изучены данные 500 000 человек, хранившиеся в биобанках Великобритании, Норвегии и Нидерландов. У людей, куривших, употреблявших алкоголь, спортивного телосложения или живших в загрязненных областях, наблюдалась закономерность, выражавшаяся во влиянии шума на набор лишнего веса. При этом результаты не подтверждают причинно-следственную связь, но повторяют ранние исследования.