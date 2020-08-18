Мнение: Кульбит главы Башкирии…

18.08.2020, 12:08, Разное

Вынужден признаться, что я ошибся, когда назвал подвигом приезд главы республики Радия Хабирова к подножью шихана Куштау.

Да, Хабиров приехал, да, поговорил с протестующими, да, приостановил работы по разработке месторождения и пообещал: «Я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».

Но вернувшись в Уфу Хабиров собрал совещание и заявил об «уголовном разбирательстве» по факту «нападений на сотрудников правоохранительных органов» на шихане Куштау.

Дословно: «Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно — то, что касается нападений на сотрудников органов внутренних дел, это будет предметом серьезного уголовного разбирательства. Попрошу министерство здравоохранения: посмотрите, там два сотрудника в больнице…».

И это притом, что это ЧОПовцы и полиция напали на протестующих. Их к шихану Куштау никто не звал, они сами вероломно нагрянули….

Конечно, Хабиров еще раз повторил, что гора не будет разрабатываться до достижения компромисса между ее защитниками и промышленниками.

Но с кем Хабиров хочет найти компромисс?

Просочилась информация, что Хабиров решил не встречаться с делегацией протестующих, потому что в этой делегации «националисты и ваххабиты». Вместо них Хабиров, якобы, намерен встретиться с «экоактивистами» не имеющих никакого отношения к лагерю у Куштау и «искать компромисс» с ними.

В общем, Радий Хабиров – не герой. А простой чиновник, который, похоже, приехал к подножию шихана Куштау спасать свою задницу. И, видимо, держит людей за идиотов….

На снимке: Радий Хабиров у подножья шихана Куштау (с мегафоном). Фотография отсюда