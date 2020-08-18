 

Иран указал настоящего хозяина конфискованного США топлива

18.08.2020, 12:08, Новости дня

Конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«Ни суда, ни груз не принадлежат Ирану, груз включал бензин, который был продан Ираном Венесуэле. США задержали не собственность Ирана, а собственность Венесуэлы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB слова министра.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что топливо было продано в Персидском заливе посредством доставки на борт.

Напомним, 14 августа администрация президента США Дональда Трампа конфисковала груз из четырех танкеров, перевозивших иранское топливо в Венесуэлу.



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