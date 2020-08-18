Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова

18.08.2020, 12:08, Новости дня

Младший сын Сергея Захарова, который погиб в результате смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, попросил в Пресненском суде Москвы для артиста максимального наказания.

«Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю – максимальное наказание», – цитирует Валерия Захарова РИА «Новости».

Во вторник планируется провести допрос всех потерпевших по делу: обоих сыновей, вдову и родного брата.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.