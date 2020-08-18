Мнение: Сильная рука Лукашенко

18.08.2020, 11:59, Разное

В Белоруссии по-прежнему всё плохо. Болеть не за кого. Президент Лукашенко окончательно перестал заморачиваться выполнением своих обещаний, иметь с ним дело теперь крайне тяжело. С противниками товарища Лукашенко тоже всё понятно — лидеры протеста опираются на Запад и выступают за полный разрыв отношений с Россией:

https://ria.ru/20200818/1575917356.html

Протест развивается по классическому сценарию: уже кого-то травят, уже готовят люстрационные списки. Западные СМИ ведут онлайн-трансляцию происходящего:

https://www.bbc.com/russian/live/news-53698604

В координационном совете белорусской оппозиции появились хорошо знакомые светлолицые граждане: например, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Белорусам не позавидуешь. Поддерживать президента Лукашенко после того, что он сделал, уже невозможно. Поддерживать протестующих также нельзя: примерно половина экономики Белоруссии накрепко завязана на Россию, поэтому даже умеренное ухудшение отношений с Россией будет означать экономическую катастрофу. С третьей стороны, если занять позицию «чума на оба ваших дома» и ждать развязки, развязка неизбежно будет печальной.

Из России мы смотрим на происходящее с сильной болью, так как считаем белорусов безусловно «своими». Стратегического интереса для нас Белоруссия не представляет, но судьба 10 миллионов близких нам людей имеет для нас большое значение. К сожалению, в текущем внутреннем конфликте в Белоруссии помочь Россия не может, и «благодарить» за это нужно, опять-таки, неуклюжую эгоистичную политику Александра Григорьевича.

Белоруссия, напротив, не только может помочь России, но и уже помогает, очередной раз демонстрируя нам отрицательный пример. Что бывает, когда император или президент пытается договориться с революционерами, мы уже хорошо знаем: революционеры не соблюдают никаких обещаний, при этом любые уступки они считают слабостью, которой должно воспользоваться для захвата власти. Цитирую известного эксперта по этому вопросу, Владимира Ленина:

Не может же быть, чтобы германские левые не знали, что вся история большевизма, и до и после октябрьской революции, полна случаями лавирования, соглашательства, компромиссов с другими партиями, в том числе с буржуазными партиями!

Вести войну за свержение международной буржуазии, воину во сто раз более трудную, длительную, сложную, чем самая упорная из обыкновенных войн между государствами, и наперед отказываться при этом от лавирования, от использования противоречия интересов (хотя бы временного) между врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными (хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными) союзниками, разве это не безгранично смешная вещь? Разве это не похоже на то, как если бы при трудном восхождении на неисследованную ещё и неприступную доныне гору мы заранее отказались от того, чтобы идти иногда зигзагом, возвращаться иногда назад, отказываться от выбранного раз направления и пробовать различные направления?

Теперь, спасибо Александру Лукашенко, мы воочию наблюдаем, что бывает, когда правитель пытается наводить порядок взмахами нагайки. Сколько же раз за последние 10 лет я читал упрёки Владимиру Путину в том, что он ведёт себя недопустимо мягко! Не захватывает собственность иностранцев, не вводит войска в ту или иную страну, не сажает на длительные сроки явных вражеских агентов и, наконец, не разгоняет митинги оппозиции с американской жестокостью.

Вот, пожалуйста, наглядная демонстрация «эффективности» лобового подхода. Начав умеренно зверствовать по отношению к собственному народу, Александр Лукашенко не только лишился симпатий общества, но и моментально вызвал ответную бурную реакцию. Сейчас на улицах полно белорусов, у которых и в мыслях не было выходить из своих квартир, пока они не увидели, как ОМОН бьёт дубинками случайных прохожих. Даже если в итоге власть останется в руках действующего президента, его репутация испорчена уже безвозвратно.

У нас весьма популярен миф, согласно которому сильный правитель — это тот, кто не боится испачкать руки кровью «врагов народа». На самом деле, расстрелы и репрессии — признак не сильного, а слабого правителя, которому приходится идти на самые крайние меры, чтобы его приказы хоть как-то выполнялись. Иногда такие диктаторы могут удерживать власть десятилетиями, однако страна всегда платит за их неумелое управление очень высокую цену. Основанное на страхе государство неизбежно проигрывает конкуренцию нормальным странам.

Когда старый телевизор не работает, первое побуждение зрителя — ударить его кулаком по корпусу. Иногда, действительно, контакты внутри встают на место и телевизор начинает показывать нормально. С современными компьютерами такая стратегия ремонта уже не действует: их нужно чинить иначе.

Александр Лукашенко попытался подавить протесты, ударив кулаком по корпусу белорусскому народу. Результат оказался ожидаемо плохим. Посмотрим, есть ли в арсенале пока ещё действующего президента более эффективные методы наведения порядка.