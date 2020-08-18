Учёные: Смартфоны могут помочь предотвратить негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя

18.08.2020, 11:53, Разное

Смартфоны могут помочь предотвратить негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя. Об этом заявила группа американских учёных во главе с врачом скорой помощи Брайаном Суффолетто.

Специалисты провели исследование, для которого набрали группу из 22 человек, возрастом от 21 до 43 лет. В лаборатории участники получали напиток, содержащий водку, который им нужно было выпить за час.

После того, как добровольцы допивали коктейль, они приступали к тестированию, длившемуся около 7 часов. Тогда исследователи анализировали концентрацию алкоголя и проверяли выполнение задания на ходьбу. Для последнего они фиксировали смартфон в области поясницы каждого участника с помощью эластичного ремня. Добровольцы делали по 10 шагов вперед и назад. Смартфоны определяли движения участников из стороны в сторону, вверх и вниз, а также вперед и назад, которые имели место быть в процессе их ходьбы.

В большинстве случаев учёные имели возможность воспользоваться изменениями в походке для фиксирования момента, когда концентрация алкоголя в дыхании добровольцев становилась выше крайней допустимой границы вождения (0.08% для США).

Стоит отметить, что телефон может не совсем точно отображать реальное положение дел. Так происходит потому, что зачастую люди носят устройство в кармане. Исходя их этого, специалисты собираются проводить дополнительные исследования.