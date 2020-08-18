«Каждый день новые «перлы»: Регина Тодоренко похвалилась знаниями своего сына

18.08.2020, 11:53, Разное

Регина Тодоренко пояснила о достижениях своего полуторагодовалого сына Майкла. Мальчик хорошо выговаривает слова «пожалуйста» и «спасибо».

На своей странице в Instagram Регина Тодоренко часто демонстрирует подписчикам, как растет их с Владом Топаловым сын Майкл. Мальчику 1,8 года, и он уже многое умеет. Очередные его успехи звездная мама показала поклонникам, выложив забавное видео на котором видно, как сын говорит «пожалуйста». От «волшебных слов» ведущая умиляется и готова отдать все печенья.

Подписчики написали много трогательных комментариев, похвалив малыша. Также поздравили родителей с огромной радостью и новыми словами Майкла.

Напомним, что сын у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Возлюбленные оформили отношения за 1,5 месяцев до родов, а торжество устроили в Сорренто летом 2019 года.