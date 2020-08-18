Кристина Орбакайте новым клипом на песню «Свобода» восхитила поклонников

18.08.2020, 11:53, Разное

Кристина Орбакайте продемонстрировала кадры нового клипа на песню «Свобода». В ролике можно увидеть пустую карантинную Москву.

Кристина Орбакайте недавно выпустила новую песню, которую посвятила эпидемии. На своей странице в Instagram она опубликовала часть клипа, чтобы подписчики смогли оценить ее работу. Под видео вокалистка сообщила, что еще долгий период люди будут помнить этот год из-за пандемии. Также добавила, что снимали они пустую Москву и Санкт-Петербург в период карантинных мероприятий. Клип представили на YouTube-канале певицы.

Фанаты Кристины Орбакайте поздравили ее с премьерой и пожелали успехов. Они написали, что очень ждали клип и наслаждались просмотром. Также отметили, что композиция «Свобода» уже стала любимой для многих.