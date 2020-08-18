 

Кристина Орбакайте новым клипом на песню «Свобода» восхитила поклонников

18.08.2020, 11:53, Разное

Кристина Орбакайте продемонстрировала кадры нового клипа на песню «Свобода». В ролике можно увидеть пустую карантинную Москву.
Кристина Орбакайте недавно выпустила новую песню, которую посвятила эпидемии. На своей странице в Instagram она опубликовала часть клипа, чтобы подписчики смогли оценить ее работу. Под видео вокалистка сообщила, что еще долгий период люди будут помнить этот год из-за пандемии. Также добавила, что снимали они пустую Москву и Санкт-Петербург в период карантинных мероприятий. Клип представили на YouTube-канале певицы.

Фанаты Кристины Орбакайте поздравили ее с премьерой и пожелали успехов. Они написали, что очень ждали клип и наслаждались просмотром. Также отметили, что композиция «Свобода» уже стала любимой для многих.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В «Роскосмосе» создадут водородный двигатель для «Ангары»

13.07 / Ольга Казаченко рассказала об алиментах: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»

21.07 / Мнение: Хабаровск встречает Дегтярева

06.07 / Павел Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

30.06 / Доктор Дре разводится с женой после 24 лет брака

08.07 / «Если кто переживает, то мы не загораем»: Победившие рак Сенчукова и Рыбин отдыхали без одежды

14.07 / Ученые: Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

08.07 / Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына

10.08 / У берегов Антарктиды обнаружили загадочный большой корабль

08.08 / Мнение: ЧВК в России — как секс в СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска